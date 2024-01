Zwischen allen Stühlen

per Mail teilen

Junge Ägypter und ihr Umgang mit dem außerehelichen Sex-Verbot



Von Rebecca Hillauer

Kein Sex vor und kein Sex ohne Ehe. Dieses Keuschheitsgebot gilt nach wie vor in muslimischen Gesellschaften. Auch in Ägypten hat sich vier Jahre nach dem "Arabischen Frühling" in dieser Beziehung wenig verändert.

In Kairo hat der Student Mahmoud Yossry einen Film über die sexuelle Frustration junger Ägypter gedreht - aus eigener Betroffenheit. Stellvertretend für viele Gleichaltrige erzählen er und seine Freunde, was das islamische Sexverbot für sie bedeutet und welche gesellschaftlichen Folgen es hat. Seine Mutter und die ältere Schwester berichten, was sie über seinen Film und dessen Offenheit denken.