Keine Heimat

Flüchtlinge in Kenia



Von Bettina Rühl

Im Flüchtlingslager von Dadaab nahe der kenianisch-somalischen Grenze leben rund 350.000 Menschen. Sie sind vor dem Bürgerkrieg in Somalia geflohen, einige vor über 20 Jahren. Die 27-jährige Haibo Abdirahman Muse fühlt sich hier zu Hause. Sie ist Sprecherin der Flüchtlinge, in Somalia undenkbar für eine junge Frau.

Für Kassim Mohamed ist Dadaab wie ein Gefängnis. Denn Flüchtlinge dürfen das Lager nicht verlassen.

Der Kenianer Abubakar Mohamed Mohamud koordiniert die Projekte der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Er geht kaum vor die Tür seines Büros, denn Helfer wie er können im Lager jederzeit entführt werden, islamistische Attentäter mischen sich unter die Flüchtlinge.

