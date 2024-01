Beweist, dass Ihr zu uns gehört

per Mail teilen

Warum es so schwer ist, in Deutschland ein Muslim zu sein



Von Aurelie Winker

Der Islam gehört zu Deutschland, hatte Bundespräsident Christian Wulff im Oktober 2010 in seiner Rede zum 20. Jahrestag der deutschen Einheit gesagt. Stimmt das? Auf jeden Fall gehört Islamfeindlichkeit zu Deutschland - konstatiert Autorin Aurelie Winker, die in Heidelberg Islamwissenschaft studiert hat.

Ihr Feature führt sie in eine Stuttgarter Moschee, zu ehemaligen Kommilitonen und ins jüdische Museum in Berlin. Schwäbische, kurpfälzische und andere Muslime schildern ihre Erfahrungen mit Misstrauen und Vorurteilen, und sie erzählen, was der Islam für sie bedeutet - jenseits aller Ressentiments.