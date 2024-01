Der Kinomacher

per Mail teilen

Carsten Knoop und sein Lichtmeß

Von Egon Koch

Im früheren Hamburger Arbeiterbezirk Ottensen betreibt Carsten Knoop mit Dorit Kiesewetter das Lichtmeß. Beide sind ein Paar, seit es das Off-Kino gibt, seit 1991. Jeden Donnerstag laufen hier ausgezeichnete Dokumentarfilme - vier Euro Eintritt, 88 Sitzplätze. Er wählt die Filme aus, sagt sie an und führt sie vor, steht an der Kasse und hinterm Tresen. Beim Stammpublikum gilt das Lichtmeß als das beste Kino, neue Zuschauer müssen sich erst an die Holzstühle gewöhnen. Es ist das Gegenmodell zu den Multiplexkinos, eine Herzensangelegenheit. Und im Grunde führt Carsten Knoop alle Filme seiner Dorit vor.