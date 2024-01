Tanja kommt an

per Mail teilen

Ein Unfall und der lange Weg zu sich selbst



Von Ina Jackson und Kristine Kretschmer

In einer Kurve kippt der Jeep, der die Touristengruppe durch die ägyptische Wüste fährt, einfach um. Alle kommen mit leichten Verletzungen davon, nur Tanja nicht. Die 23-Jährige ist querschnittgelähmt. Die Prognose, den Rest ihres Lebens im Rollstuhl zu verbringen, will sie nicht akzeptieren.

Tanja möchte in ihr altes Leben zurück, trainiert und trainiert und formuliert das Ziel: Am 30. Geburtstag will sie einen Berg besteigen.

Doch nach und nach verschiebt sich ihr Fokus. Statt sich dafür anzustrengen, wieder die Alte zu werden, kommt Tanja langsam bei sich selbst an und lernt, ihre Einschränkung und den Rollstuhl als Teil ihrer Persönlichkeit zu begreifen.