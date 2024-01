Irgendwo geht immer eine Autotür auf

per Mail teilen

Unterwegs mit Deutschlands dienstältestem Fahrradkurier



Von Peter Backof

Thomas Kehr aus Köln ist seit fast drei Jahrzehnten Fahrradkurier. Wahrscheinlich ist er in seiner Branche der Dienstälteste Deutschlands, er selbst meint: sogar weltweit. Kehr kennt alle Facetten seines Berufs und alle Gefahren: die Tage, an denen man glaubt, alle Autofahrer wollten einen umbringen, Eilfahrten durch Eisregen und in der Dunkelheit, weil noch irgendein Medikament oder eine Druckvorlage dringend zum Kunden muss.

Er lebt mit dem Ruf, dass Radkuriere gesellschaftlich letzten Endes zu denen zählen, die im Leben nichts Richtiges geschafft haben. Und er weiß um das Gefühl der Freiheit auf zwei Rädern, das sich einstellt, wenn die Sonne scheint und auch sonst alles klappt.

Peter Backof ist neben Thomas Kehr auf einem langen Arbeitstag mitgeradelt.