Vom Schönheitssalon in den Steinbruch

Wie Dalila Zerrak Kindern in Burkina Faso hilft - und sich selbst



Von Dorothea Marcus

Rund 3000 Menschen arbeiten in dem Steinbruch von Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. 300 davon sind Kinder. Die Luft ist voller Rauch der brennenden Gummireifen, die das Gestein porös machen sollen. Zweimal in der Woche fährt Dalila Zerrak dorthin, um Verletzte zu behandeln - denn alle arbeiten ohne Schutzkleidung.

Dalila Zerrak und ihre Organisation "Zweiter Atem" versuchen den Menschen hier zu helfen, unter anderem mit einer provisorischen Krankenstation. Dorothea Marcus Bild in Detailansicht öffnen

Dalila ist keine Ärztin und keine Krankenschwester, sondern hat früher in Lyon in einem Schönheitssalon gearbeitet. Dann verliebte sie sich in einen Mann aus Burkina Faso und in das Land. Sie zog zu ihm, die Beziehung ging in die Brüche, aber Dalila blieb und krempelte ihr Leben komplett um.