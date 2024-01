Von Teheran nach Wien und zurück

Antonia Kreppel im Gespräch mit dem Psychiater und Filmemacher Houchang Allahyari

1961 hat Houchang Allahyari seine Heimat Iran gegen den Willen seiner Familie verlassen, um in Wien Medizin zu studieren und sich als Arzt niederzulassen. Er begann, Filme zu drehen, in denen er von Migranten und Flüchtlingen erzählt. Von Menschen, die er in seiner Kassenarztpraxis therapierte. Erst 47 Jahre später ist der Regisseur für einen Film nach Teheran zurückgekehrt. Im Gespräch erzählt Allahyari von seiner wiederentdeckten Heimat Iran und seiner Arbeit in Wien.