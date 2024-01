Endlich frei!

Debra Milkes Rückkehr ins Leben

Von Irmtraud Richardson und Pia Dangelmayer

22 Jahre saß Debra Milke wegen Mordes an ihrem vierjährigen Sohn in der Todeszelle. Schon im Herbst 2013 war sie gegen Kaution frei gelassen worden. Am 23. März erklärte die Richterin am obersten Gericht des Staates Arizona dann alle Verfahren gegen die gebürtige Berlinerin für eingestellt. Der Fall Debra Milke ist ein Justizskandal, wie er in den USA immer wieder vorkommt. Sie wurde zum Tode verurteilt, weil ein Ermittlungsbeamter behauptet hatte, sie habe ihm gestanden, den Mord an ihrem Sohn in Auftrag gegeben zu haben. Später kündigte er aber an, in einem zweiten Prozess die Aussage zu verweigern - offenbar hatte er die Unwahrheit gesagt.