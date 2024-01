"Unsere Nation muss aufwachen!"

Frauen in Indien

Von Margarete Blümel

Das Schicksal einer Studentin aus New Delhi, die im Dezember 2012 an den Folgen einer Massenvergewaltigung gestorben ist, bewegte Menschen auf der ganzen Welt. Seither ist immer wieder zu hören, dass sexuelle Gewalt für indische Frauen zum Alltag gehört und die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Vergewaltigung zu werden, groß ist. Die Dunkelziffer ist hoch, jeden Tag gibt es neue Opfer. Sonia erzählt, wie sie als Dreizehnjährige entführt, missbraucht und dann an einen älteren Mann verkauft worden ist. Deepika schildert, dass sie in ihrem Dorf von sieben Männern vergewaltigt wurde und wie sie seitdem versucht, ihr Leben irgendwie zu meistern. (Wdh. am Dienstag, 10.05 Uhr)

Musiktitel:

Mamavatu

Susheela Raman

CD: Asian Groove

A night in Lenasia

Deepak Ram

CD: Asian Groove

Galang

Vijay Iyer Trio

CD: Historicity