Nur noch ein Schattendasein

per Mail teilen

Witwen in Nepal

Von Ingrid Norbu

Früher wurden in Nepal Witwen mit ihrem gestorbenen Ehepartner verbrannt. Heute leben sie weiter, gesellschaftlich sind sie jedoch quasi tot. Lily Thapa war 32 Jahre alt, als ihr Mann starb. Fortan durfte sie weder Schmuck noch farbige Kleidung tragen. Ihre Verwandten zeigten plötzlich Misstrauen. Bedingung für die Auszahlung ihrer Witwenrente war, dass sie keusch blieb. Das empörte sie so sehr, dass sie eine Organisation gründete, um für die Rechte von Witwen und alleinstehenden Frauen in Nepal zu kämpfen.