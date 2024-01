Als Kind vor den Nazis versteckt

per Mail teilen

Rahel Mann spricht über ihr Leben

Rahel Mann wird 1937 in Berlin als uneheliche und ungewollte Tochter einer halbjüdischen Mutter geboren. Während der Nazizeit muss das Kind unauffällig in einer Wohnung leben. Als die Mutter nach Sachsenhausen deportiert wird, kümmert sich die Hauswartfrau um die kleine Rahel. Das Kriegsende verbringt die Siebenjährige sechs Monate allein in einem Kellerversteck.

Sie habe das alles vermutlich nur deshalb so gut überstanden, weil sie Geborgenheit kaum kannte, sagt Rahel Mann. Anne Müller sprach mit ihr über diese prägenden Erfahrungen und woher sie ihr Urvertrauen hat.

Buchhinweis: