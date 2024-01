Die Kirche soll mich fürchten!

per Mail teilen

Walter Nowak will Rechenschaft für seine Kindheit



Von Charly Kowalczyk

Walter Nowaks Mutter war Alkoholikerin, seinem Vater wurde alles zu viel und er gab Walter im Alter von sechs Jahren in das Kinderheim des katholischen Klosters in Fischingen im Schweizer Kanton Thurgau. Dort wurde das Kind jahrelang von einem Pater sexuell missbraucht. Als Erwachsener trieb er Extremsport, verletzte sich dabei lebensgefährlich am Rücken - wurde arbeitsunfähig.

Warum war ihm sein Leben so wenig wert? Erst Jahrzehnte später beginnt Walter Nowak zu kämpfen. Von nun an gibt er keine Ruhe mehr, will, dass die Kirche endlich Verantwortung übernimmt.