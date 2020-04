Diskutieren Sie mit!



Moderation: Bernd Lechler

Gast im Studio: Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft

In SWR2 Tandem am Morgen um 10.05 Uhr erzählt ein Blogger aus Bangladesh, warum er trotz Mordversuchen nicht aufhört, über die Rechte von Frauen und Mädchen zu schreiben.



Dass es mit der Pressefreiheit in Ländern wie Bangladesh, Russland oder dem Iran nicht weit her ist, davon gehen wir aus. Aber wie ist es eigentlich in Deutschland? Wie offen sind Journalisten und Konsumenten für Nachrichten, die nicht in ihr Weltbild passen? Was ist dran an dem Vorwurf, dass wir zu großen Teilen mit gesiebten Informationen der Public Relation Abteilungen von Regierungen und Unternehmen versorgt werden? Was sagen die flüchtigen Bilder, die uns von Krisengebieten vermittelt werden, über die wirklichen Zustände in einem Land? Viele beklagen eine oberflächlichere Berichterstattung, in denen sich Medien auf die immer gleichen Informationen stürzen, aus Bequemlichkeit voneinander abschreiben, sich keine Zeit mehr nehmen, um Zusammenhänge und Hintergründe aufzuzeigen.



Ab 19.20 Uhr ist Bernhard Pörksen zu Gast bei SWR2 Tandem.

Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und ein genauer Beobachter der Berichterstattung. Wo ist Kritik an unseren Medien angebracht? Wann sollten Leser bzw. Zuschauer oder Hörer skeptisch sein? Darüber wollen wir mit ihm und Ihnen sprechen. Aber auch darüber, welche Art von Beiträgen Sie schätzen.



Rufen Sie an, teilen Sie Ihre Gedanken mit uns und diskutieren Sie mit. Oder schreiben Sie uns eine Mail an tandem@swr.de