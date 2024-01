Timo Franke, Veganer und Koch

Junge Leute im Gespräch



Moderation: Sophie Wenkel

Unser Gast ist Jahrgang 1987, lebt in Achern und hat große Pläne: mitten in der badischen Provinz, wo die Speisekarten traditionell fleischlastig sind und ein Speckpfannkuchen schon mal irrigerweise als vegetarisches Gericht angepriesen werden kann, will Timo Franke ein veganes Restaurant eröffnen. Dabei hantierte er früher täglich wie selbstverständlich mit Kaisergranat, Rinderfilets und Kalbsbries - denn der gelernte Koch arbeitete in renommierten Spitzenrestaurants. Doch deren verschwenderischer Umgang mit Produkten, und zwar nicht nur mit tierischen, machte Franke zunehmend zu schaffen. Seit drei Jahren ist er selbst Veganer und bietet vegane, aber auch vegetarische Kochkurse an.

Musiktitel

I walk the line

Jonny Cash

CD: Music legends

Get up stand up

Bob Marley

CD: Legend - The Best of Bob Marley & The Wailers

Why does my heart feels so bad

Moby

CD: Go - The very best of Moby





Lean on me

Bill Withers

CD: Lovely day - The very best of Bill Withers

Train

Paul Kalkbrenner

CD: Berlin Calling - The Soundtrack