Die schönsten Geschichten ereignen sich ganz von alleine

Die wunderliche Welt der Barbara Maria Bauer

Von Antonia Kreppel

Barbara Maria Bauer hat einen Traum. Das verwaiste Sommerfrische-Hotel in ihrem Ort nahe Wien wird wieder eröffnet. Dafür hat sie alles vorbereitet: Geschirr in die Vitrinen geräumt, Tischwäsche aufeinandergestapelt, die Federbetten gelüftet. Als ehemalige Pächterin schaut sie zweimal am Tag dort nach dem Rechten. Müll sortieren, Container nach weggeworfenen Lebensmitteln durchstöbern, das ist die zweite selbst gestellte Aufgabe der eigenwilligen Dame. Manchmal wird ihr die Sammelleidenschaft selbst zu viel, vor allem aber ihrem Ehemann. Im Krieg war sie mal "zaundürr" vor Hunger. Jetzt lebt sie inmitten der von ihr gehorteten Schätze wie eine Königin.

(Wdh. am Dienstag, 10.05 Uhr)

Musikliste:

Wöd

Attwenger

CD: Spot

On the Run

Dawa

CD: Psithurisma

Egal

Dunkelbunt feat. Alix

CD: Mountain Jumper

Millions of Options

Wolfgang Muthspiel

CD: Vienna, World