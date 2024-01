Herr Bolius und Nikolai

Eine deutsch-russische Geschichte von Hass und Freundschaft

Von Nadja Odeh

Nikolai stammt aus Kaliningrad. Als er 14 Jahre alt war, gab ihm sein Lehrer eine Adresse aus Deutschland. Ein alter Herr wolle einen russischen Schüler seines Alters einladen, er möge ihm doch bitte bald möglichst schreiben. Es entspann sich ein Briefwechsel und wenige Monate später reiste Nikolai zu Besuch nach Kanzach am Bodensee. Zehn Jahre ist das nun her, und die beiden verbindet inzwischen eine tiefe Freundschaft. Was Nikolaj damals nicht wusste: Günter Bolius wurde in derselben Stadt geboren, die seinerzeit Königsberg hieß. Mit 14 hatte er durch den Einmarsch der Roten Armee die Heimat und sein Elternhaus verloren. 60 Jahre lang hatte er die Russen dafür gehasst. Doch mit Hass lässt sich schlecht leben, sagt der heute 86-Jährige.