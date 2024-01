Mit Rollenspielen zu einer klaren Körpersprache

per Mail teilen

Lehrer trainieren Durchsetzungskraft



Von Anja Kempe

Unterrichten ist schwierig geworden. Pöbeleien der Schüler sind an der Tagesordnung und Ermahnungen bleiben wirkungslos. Was sollen Lehrer und Lehrerinnen tun, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen?

Um das Problem zu lösen, holen sich immer mehr Schulen professionelle Hilfe für den Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen. In Rollenspielen trainieren die Lehrkräfte ihre Durchsetzungskraft. Damit wieder Ruhe einkehren und ein geordneter Unterricht stattfinden kann.