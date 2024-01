Mitten im Sturm

Der Libanon, kleines Land, große Probleme

Von Florian Schairer und Sammy Khamis

Wie in einem Brennglas treffen im Libanon verschiedene Konfliktparteien und Konflikte aufeinander. Im Süden Israel, im Norden und Osten Syrien. Im Land Schiiten, Sunniten, Christen und sogar noch ein paar Juden. Der Krieg in Syrien, die Eroberungszüge von Isis, der letzte Gaza Krieg, all diese Ereignisse gefährden dieses labile Gleichgewicht. Die meisten Libanesen bleiben trotz der Bedrohungen erstaunlich gelassen und pragmatisch, einige haben Angst, aber die meisten versuchen, all das zu ignorieren. Florian Schairer und Sammy Khamis sind durch dieses besondere Land gereist und haben mit den Menschen über ihre Ängste und Wünsche gesprochen. Allen ist klar: Die Situation kann sich jeder Zeit ändern und der Libanon selbst hat wenig Möglichkeiten, die Ereignisse zu beeinflussen.