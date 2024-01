Diskutieren Sie mit!

Moderation: Bernd Lechler



Thema: Das Glück vom Eigenheim - kaufen oder mieten?

In SWR2 Tandem am Morgen um 10.05 Uhr erzählt Autorin Regina Rockel die Geschichte Ihrer Sesshaftwerdung. Eigentlich wollte sie nie eine eigene Wohnung, nur kleines Gepäck, um problemlos heute hier und morgen woanders sein zu können. Und dann passiert es doch. Der Widerstand bröckelt, das Schnäppchen kommt, sie kauft eine Wohnung. Deine vier Wände, die der Bank gehören heißt ihre Sendung.

Ab 19.20 Uhr ist bei SWR2 Tandem Hörer-Live Wolfgang Bachmann Gast im Studio

Er ist Publizist und ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des Architekturmagazins Baumeister.Haus- oder Wohnungseigentümer werden oder doch lieber Mieter bleiben? Was spricht dafür, was dagegen? Darüber wollen wir mit ihm diskutieren. Wobei der Architekturkritiker selbst sagt, dass das eigentlich Entscheidende für ihn nicht die Besitzverhältnisse seien, sondern vielmehr die Frage, ob er in dem "Gehäuse", in dem er lebt, seine Lebensvorstellungen verwirklichen kann. Auch Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen interessieren uns. Wie wohnen Sie? Bedeutet der Wohnbesitz für Sie Freiheit oder ist er doch ein Klotz am Bein? Fühlen Sie sich von Ihren Vermietern gegängelt oder entlastet? Soll Ihr Haus Ihr Alter absichern? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: Am 26. Februar 2015 ab 19:00 Uhr: 07221-2000. Oder schreiben Sie uns eine Mail an tandem@swr.de

Buchtipp:

Drinnen. 77 Beobachtungen zwischen Tür und Angel

Reihe:

Häuser des Jahres von 2012 - 2014

Kleine Häuser

Fremde Zimmer

