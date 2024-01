Der amerikanischer Deserteur

André Sheperds Kampf um politisches Asyl in Deutschland

Von Ina Krauß

Als der US-Soldat André Shepherd von Verbrechen im Irak-Krieg erfuhr, wollte er sich nicht mehr daran beteiligen. Er tauchte in Bayern unter und stellte 2008 als erster US-Soldat einen Asylantrag. In den USA werden Deserteure hart bestraft. Ein Präzedenzfall, der bis vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ging. Ende Februar 2015 fiel dort das Urteil und zeigt André Shepherd und seinem Anwalt, wie schwer es Menschen aus befreundeten Staaten haben, eine Anerkennung auf Asyl zu bekommen. Heute lebt der Afro-Amerikaner in einem alten Bauernhaus in Oberbayern und sehnt sich nach einem möglichst normalen Leben in seiner neuen Heimat. Ina Krauß erzählt die Geschichte des einfachen US-Soldaten, der eine Gewissensentscheidung traf und so zum Staatsfeind der USA wurde. (Produktion 2014)