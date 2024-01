Holländische Blauhelmsoldaten 20 Jahre nach ihrer Rückkehr aus Srebrenica

Von Rainer Schwochow

Im Januar 1995 trifft das holländische Blauhelmbataillon Dutchbat III in der Schutzzone von Srebrenica ein. Ein ganz normaler Einsatz von sechs Monaten, denken die Soldaten. Doch die Zeit in Bosnien wird das Leben der meisten von ihnen verändern. Im Juli 2014 stellt ein niederländisches Gericht die Mitschuld der holländischen Blauhelme am Tod von 300 bosnischen Männern fest. Auch ohne dieses Urteil werden die ehemaligen Blauhelmsoldaten die Frage nach ihrer Verantwortung nicht mehr los. (Wdh. am Dienstag, 10.05 Uhr)

Musiktitel:

Schleierwolken

Alexandra Lehmler

CD: No blah-blah