Bewegende Kreativität - Annie Lennox wird 60

Von Christiane Rebmann

In den 80er-Jahren beeinflusste sie mit den Eurythmics nachhaltig die Musikszene. Niemand ließ so schön warme Stimme auf kühle Synthiesounds treffen. Nach dem Split des Duos machte die eigenwillige Schottin erfolgreich allein weiter. Mit ihrer androgynen Ausstrahlung ist Lennox, die sich seit langem für den Kampf gegen HIV einsetzt, nicht nur eine Ikone der Homosexuellen. "Sie ist kreativ, sexy, intelligent und hat eine bewundernswerte Energie", schwärmt auch ihr 25 Jahre jüngerer Kollege, der britische Jazzstar Jamie Cullum.

Musiktitel:

Sweet Dreams

Eurythmics

The Loneliest Man in the world

Tourists

Who’s That Girl

Eurythmics

The Mermaid

Annie Lennox & Peter Gabriel

Walking on Broken Glass

Annie Lennox

Precious

Annie Lennox

Dark Road

Annie Lennox

Sing

Annie Lennox

Into the West

Annie Lennox

Georgia on my mind

Annie Lennox

Cold

Annie Lennox