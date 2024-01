Von Wolfgang Stuflesser

"Stadt der Zukunft" wurde Los Angeles früher genannt. Aus allen Staaten der Welt strömten Menschen hierher, um ihren amerikanischen Traum zu leben. Doch dieses zusammengewürfelte Miteinander stellt Stadt und Umland - und die Toleranz der rund 16 Millionen Einwohner - vor große Herausforderungen. Für 55 Prozent der Angelenos ist Englisch Fremdsprache, viele sind aus Lateinamerika oder Asien eingewandert. 1992 war LA Schauplatz brutaler Rassenunruhen. Der Traum vom Schmelztiegel der Kulturen schien ausgeträumt.

Und heute? Wir fragen nach im immer noch gefährlichen Süden von LA, am Mulholland Drive, wo Latino-Gärtner die Anwesen der Stars in Schuss halten, in bilingualen Klassenzimmern - und in Hollywood: Auch die Traumfabrik predigt Toleranz - und passt ihre Produkte dem neuen Publikum an.