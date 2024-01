SWR2 Musikstunde

In seiner Januar-Revue erinnert sich Lars Reichow an das Exklusiv-Interview, das er mit dem "Kaiser" geführt hat und macht der AfD einen Vorschlag zur Namensumbenennung. Doch auch angesichts streikender Bauern und Lokführer gibt Reichow nicht auf: In seinem "Song des Monats" geht er Gassi und huldigt einem Dackel, der - wie er - nie ohne Grund zubeißt.