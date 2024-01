per Mail teilen

Das Wissensmagazin

Orthorexie: Wenn gesunde Ernährung zum Zwang wird

Nur noch Gemüse, Salat und Vollkornprodukte, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall Pommes oder Pizza. Das hört sich sehr gesund an, ist eigentlich auch gesund. Aber es kann auch manchen Menschen Probleme machen, nämlich denjenigen, die ihre Mahlzeiten zwanghaft in gut und böse einteilen und die sich nur noch mit gesundem Essen beschäftigen. "Orthorexia nervosa" nennen Psychologen dieses "krankhafte Gesund-Essen". SWR2 Impuls im Gespräch mit Reinhard Pietrowsky, Professor für Psychologie an der Universität Düsseldorf und Experte für Orthorexie

Musiktitel: