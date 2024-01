Der Ensemble-Leiter und Musiktheoretiker Manfred Cordes

Von Rainer Baumgärtner

Wenn Manfred Cordes seine Lieblingsmusik benennen soll, landet er "doch immer wieder bei Heinrich Schütz". Schon als Teenager in Hildesheim hat er dessen Werke kennengelernt, später hat er sie dann selbst interpretiert, wegweisend in historischer Manier.

Daraus ist das Spezialgebiet des ausgebildeten Organisten, Schul- und Kirchenmusikers geworden, Schwerpunkte: Spätrenaissance und Frühbarock. Gut 60 Platten hat Cordes inzwischen mit seinem Ensemble Weser-Renaissance aufgenommen, viele mit Repertoire-Neuheiten. Als Professor für Musiktheorie in Bremen vermittelt er die Feinheiten dieser Musik.

Musikliste:



Heinrich Schütz:

Siehe, wie fein und lieblich ists, SWV 48

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

John Lennon/Paul McCartney:

All my loving

The Beatles

Heinrich Schütz:

"Selig sind die Toten" aus: "Geistliche Chormusik 1648"

Westfälische Kantorei

Leitung: Wilhelm Ehmann

Heinrich Schütz:

"Selig sind die Toten" aus: "Geistliche Chormusik 1648"

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Dietrich Buxtehude:

Praeludium in G, BuxWV 147

Harald Vogel (Grotian-Orgel zu Pilsum)

Girolamo Frescobaldi:

Gagliarda prima/seconda/terza (1637)

Gustav Leonhardt (Cembalo)

Girolamo Frescobaldi:

"A miei pianti"

Capella Vocalis

Ludwig Senfl:

Das Gläut zu Speyer (instrumental)

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Ludwig Senfl:

"Wol kumpt der May"

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Younghi Pagh-Paan:

Silbersaiten II

Trio Catch

Johann Philipp Förtsch:

"Ich vergesse, was dahinten ist"

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Michael Praetorius:

Ostermesse (Ausschnitt)

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Hieronymus Praetorius:

"Agnus Dei" aus: Missa in Festo Sanctissimae Trinitatis

Volker Jänig (Orgel)

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Josquin Desprez:

Virgo prudentissima

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Marcin Mielczewski:

Virgo prudentissima

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Thomas Simpson:

Mascarada in G à 5

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes

Heinrich Schütz:

"Domine, ne in furore tua arguas me" und

"Quoniam non est in morte" aus: "Cantiones Sacrae 1625"

Weser-Renaissance

Leitung: Manfred Cordes