Wandel als Konstante – das Art Ensemble of Chicago im 21. Jahrhundert

Vielfalt und Wandel – das sind die Markenzeichen des Art Ensemble of Chicago, das 2019 sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Für das Ende April erschienene Album „We are on the Edge“ standen Roscoe Mitchell und Don Moye mit 15 MusikerInnen auf der Bühne.

In Reaktion auf den frühen Tod Lester Bowies 1999 und ein ausgedehntes Sabbatical Joseph Jarmans begann das 21. Jahrhundert für das Art Ensemble of Chicago als Trio. In der Folge experimentierte man mit wechselnden Besetzungen und präsentierte sich mal als Quartett, mal als Quintett. Den 50. Geburtstag des Ensembles zelebrierten Roscoe Mitchell und Don Moye dann überraschend mit 13 Musiker*Innen und zwei VokalistInnen als veritables Orchester, dokumentiert auf dem Ende April erschienen Album "We are on the Edge".



Famoudou Don Moye:

Sangaredi / CD: Tribute to Lester

The Art Ensemble of Chicago



Roscoe Mitchell:

Suite for Lester / CD: Tribute to Lester

The Art Ensemble of Chicago



Joseph Jarman:

Hail We Now Sing Joy / CD: The Meeting

The Art Ensemble of Chicago



The Art Ensemble of Chicago:

Amin Bidness / CD: The Meeting

AEC



AEC:

Sirius Calling / CD: Sirius Calling

AEC



AEC:

You can't get away / CD: Sirius Calling

AEC



AEC:

The Morning Mist / CD: Non-Cognitive Aspects of the City

AEC



Roscoe Mitchell:

Odwalla / CD: Non-Cognitive Aspects of the City

AEC



Don Moye / Williamson / Sompa:

Chi-Congo 50 / CD: We Are on the Edge

AEC



Roscoe Mitchell / Moor Mother:

We Are on the Edge / CD: We Are on the Edge

AEC