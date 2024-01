Der 17-jährige Pianist Robert Neumann – ein musikalisches Ausnahmetalent

Der junge Pianist Robert Neumann aus Stuttgart

Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Ellinor Krogmann

Mit vier Jahren begann Robert Neumann Klavier zu spielen, mit acht trat er zum ersten Mal als Solist mit dem SWR Sinfonieorchester auf, mit 15 studierte er an der Freiburger Musikhochschule. Der heute 17-jährige Robert Neumann ist ein Ausnahmetalent und viele sagen ihm eine Weltkarriere voraus. Aber damit hält er sich nicht auf. Potential will schließlich genutzt werden! Also komponiert er lieber selbst oder er improvisiert auf dem Flügel. Im SWR2 New Talent Programm bekommt er bis 2021 verstärkt mediale Öffentlichkeit, Konzerte und Studioproduktionen.

