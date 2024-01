Europa, was hat das denn mit uns zu tun?

Eine 23-Jährige und ihre Workshops für Jugendliche



Von Tobias Dirr

Junge Menschen fühlen sich häufig von der Politik zu wenig gehört und repräsentiert. Auf nationaler Ebene gleichermaßen wie auf europäischer. Das möchte die 23-jährige Verena Riedmiller ändern. Mit ihrem Start Up Cube zeigt sie jungen und insbesondere wenig privilegierten Menschen, wie sie sich in der EU beteiligen können. Dafür reist sie durch Europa, gibt Workshops, bildet junge Multiplikatoren aus, geht in Schulen und versucht, so viele junge Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich einzumischen.