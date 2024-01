Von Marathon nach Athen

per Mail teilen

Eine Wanderung durch das Griechenland der Krise



Von Patrick Batarilo

Etwa 40 Kilometer legte im antiken Griechenland angeblich ein Läufer zurück, um in Athen den Sieg in der Schlacht von Marathon gegen die Perser zu verkünden. Patrick Batarilo ist vom Dorf Marathon nach Athen gewandert, um auf dem Weg die griechische Gegenwart zu erforschen - zehn Jahre nach Beginn der Wirtschaftskrise, die das Land bis heute prägt. Er traf Menschen, die mit den Folgen der Krise leben und versuchen, auf bestmögliche Weise damit umzugehen. Ein Einblick in eine Gesellschaft, die einerseits verzweifelt, andererseits überraschend widerspenstig ist. (Produktion 2018)