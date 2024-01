20 Jahre Trio con Brio Copenhagen

Von Gaby Beinhorn

Vor 20 Jahren lernen Soo-Jin Hong und Soo-Kyung Hong an der Wiener Musikhochschule den dänischen Pianisten Jens Elvekjaer kennen. Die koreanischen Schwestern spielen Geige und Cello. Die drei werden zu einem der führenden Klaviertrios ihrer Generation, gewinnen den ARD-Wettbewerb 2002 in München, ebenso den ersten Preis beim Dänischen Rundfunkwettbewerb. Berühmt ist dieses Klaviertrio für seine sprudelnde Spielfreude, seine magischen Dialoge und für sein perfektes Zusammenspiel. Heute leben alle drei Musiker als Familie in Kopenhagen. Wenn sie nicht gerade auf Tournee unterwegs sind zu den berühmtesten Konzertsälen der Welt. (Produktion 2017)



Musikliste:



Felix Mendelssohn-Bartholdy:

Scherzo aus dem Klaviertrio Nr. 2 c-moll op. 66

Trio con Brio Copenhagen

Frank Martin:

Gigue aus dem Klaviertrio über irländische Volkslieder (1925)

Trio con Brio Copenhagen

Joseph Haydn:

1. Satz aus dem Klaviertrio C-dur op. 86 Nr. 1 Hob. XV:27

Trio con Brio Copenhagen

Maurice Ravel:

Finale aus dem Klaviertrio a-moll (1914)

Trio con Brio Copenhagen

Bent Sørensen:

Misterioso e dolce aus "Phantasmagoria"

Trio con Brio Copenhagen

Per Norgard:

Ausschnitt aus "SPELL"

Trio con Brio Copenhagen

Antonin Dvorak:

Andante aus dem Dumky-Trio e-moll op. 90

Trio con Brio Copenhagen

Johannes Brahms:

Scherzo aus dem Klaviertrio C-dur op. 87

Trio con Brio Copenhagen

Peter Tschaikowsky:

Pezzo elegiaco, 1. Satz aus dem Klaviertrio a-moll op. 50,

"In Erinnerung an einen großen Künstler"

Trio con Brio Copenhagen

Ludwig van Beethoven:

Largo aus dem Tripelkonzert C-dur op. 56

Trio con Brio Copenhagen

Aalborg Sinfonieorchester

Leitung: Mathias Aeschbacher

Felix Mendelssohn-Bartholdy:

Scherzo aus dem Klaviertrio Nr. 1 d-moll op. 49

Trio con Brio Copenhagen