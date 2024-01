Oliver Wurm publiziert das Grundgesetz als Magazin

In diesem Jahr feiert das Grundgesetz seinen 70sten Geburtstag. Eine Bleiwüste von 146 Artikeln, deren Bedeutung kaum einer in Frage stellt, die aber kaum jemand freiwillig liest. Der Journalist Oliver Wurm hat dieses Werk in ganz neuer Optik herausgebracht. Mit Satellitenbildern von Alexander Gerst und veränderten Schriftgrößen, so dass der Leser auf interessante Details aufmerksam wird. Aber warum nimmt sich ein junger Publizist eines so alten Stoffes an? Wie groß ist das finanzielle Wagnis, ein wenig unterhaltsames Werk - zuvor war es übrigens das Neue Testament - zu drucken? Wie kam er auf die Idee und worum geht es ihm?

Buchtipp

Das Grundgesetz als Magazin

Verlag: Oliver Wurm und Andreas Volleritsch GbR (2018)

ISBN-10: 300061785X

Taschenbuch 10,- Euro

