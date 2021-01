per Mail teilen

Deutsche Verlagsanstalt, München

288 Seiten

18 Euro

Marc Engelhardt gehört zu einem Netzwerk von Korrespondenten, das unter dem Namen "Weltreporter.Net“ firmiert und veröffentlicht. Jetzt hat er einen Band herausgegeben, dessen weltumspannende Thematik gut zur "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ passt, die heute vor 70 Jahren verabschiedet wurde. "Ausgeschlossen“ heißt das Buch, in dem sich die Reporter auf eine - so der Untertitel - "Weltreise entlang Mauern, Zäunen und Abgründen“ begeben, die so gar nicht zu den hehren Zielen der Pariser Erklärung von 1948 passen wollen. Hören Sie Eva Karnofsky.