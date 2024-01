SWR2 Impuls

per Mail teilen

Satellit "Aeolus": Mit Laser den Wind messen

Der neue ESA-Satellit "Aeolus" soll am 21. August ins All geschickt werden und dort die Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen messen. Solche Daten fehlen bislang. Von Dirk Asendorpf

