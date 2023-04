Von Marc Dugge und Oliver Neuroth

Auch Spanien war 1968 ein Anziehungspunkt für Hippies. Und für all jene, die einen anderen, freien Lebensstil suchten, jenseits von Regeln und Konventionen. Auch 50 Jahre danach gibt es in Spanien solche Enklaven alternativen Lebensstils, etwa in Beneficio in Andalusien oder auf der Kanaren-Insel La Palma, wo Aussteiger bis heute in Naturhöhlen leben - weit weg von der Zivilisation, aber mit Handy und Heizöfchen.