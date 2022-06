Der Schöpfer des anarchistischen Wimmelbildes

Gerhard Seyfried über politisches Engagement mit dem Zeichenstift



Gast: Gerhard Seyfried, Comiczeichner

Moderation: Fabian Elsäßer

Redaktion: Ellinor Krogman

In den 1970/80er Jahren hingen seine Comic-Plakate in sehr vielen Wohngemeinschaften in ganz Deutschland. Seine Wimmelbilder, die sich über den linken Alltag in Berlin-Kreuzberg und die Polizei lustig machten. Aufträge hat er nur angenommen, wenn ihm der Auftraggeber passte. In diesem Jahr ist er 70 Jahre alt geworden und zeichnet immer noch politische Plakate, jetzt allerdings nicht mehr für die Grünen, sondern für die Linke.

Buchtipp:

Zwille

Von Gerhard Seyfried

Verlag: fifty-fifty

ISBN: 978-3946778066

Preis: 16,00 EUR

