Die Entscheider

oder Wer bestimmt über das Schicksal von Flüchtlingen?

Von Klaus Schirmer

Wer in Deutschland einen Asylantrag stellt, muss in einer mehrstündigen Anhörung sein Verfolgungsschicksal darlegen. Diese Anhörung ist der Kern jedes Asylverfahrens. Durchgeführt wird sie von einem sogenannten Entscheider, von Frauen und Männern in den über 30 Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Sie ganz allein entscheiden anschließend über den Asylantrag. - Wie wird man Entscheider? Auf welcher Grundlage treffen sie ihre Entscheidung? Klaus Schirmer hat eine Anhörung begleitet und mit einer Entscheiderin gesprochen. Auch darüber, wie sie mit ihrer täglichen Verantwortung umgeht.