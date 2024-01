Alles normal und doch ganz und gar nicht

Ein Tetraspastiker und sein Schritt in den regulären Arbeitsmarkt

Von Natalie Putsche

Er kann nur Kopf und Finger bewegen. Abgesehen von seinem Kopf ist die rechte Hand Alexander Abasovs wertvollstes Körperteil. Mit ihr bedient er Tastatur und die Maus seines Rechners. Der 30-Jährige arbeitet als Mediengestalter in einer beliebten Agentur in Berlin. Seit er dort ist, hat sich sein Leben komplett verändert. Vor vier Jahren gelingt Abasov, wie er heute sagt, die "Flucht" aus dem System "Behindertenwerkstatt". Die Erfolgsquote derer, die das schaffen, liegt bei unter einem Prozent. Natalie Putsche über den erstaunlichen Triumph eines Schwerstbehinderten in der für uns so normalen Arbeitswelt.