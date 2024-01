Hörer live

Diskutieren Sie mit!

Moderation: Bernd Lechler

Gast: Martin Dannecker, Soziologe und Sexualtherapeut

Thema: Ehe für Schwule und Lesben

Sollen alle heiraten dürfen?

"Zur Ehe gehört schon seit Jahrtausenden die Fortpflanzung von Mann und Frau", sagen die einen. "Es ist eine Frage der Menschenrechte, jedem Menschen, egal ob homo- oder heterosexuell, die Ehe zu ermöglichen", sagen die anderen. Der 72jährige Soziologe Professor Dr. Martin Dannecker verfolgt die Diskussion mit großem Interesse. Er war selbst aktiv in der Schwulenbewegung der 70er Jahre und wundert sich über die Befürchtungen, die mit der "Homo-Ehe" verbunden sind. Wird dadurch die Ehe der heterosexuellen Paare oder der Schutz der Kinder geschwächt? Ist es zeitgemäß, die Ehe weiterhin als Grundlage für die Vater-Mutter-Kind-Familie zu definieren? Schließlich wird jedes dritte Kind außerhalb einer Ehe geboren, die Zahl Alleinerziehender steigt, und auch homosexuelle Paare können - wie das Morgenfeature in SWR2 Tandem gezeigt hat - gute Eltern sein.



Diskutieren Sie ab 19.20 Uhr mit unserem Studiogast Martin Dannecker und sagen Sie uns Ihre Meinung:

Sind Sie für die gleichgeschlechtliche Ehe oder dagegen? Und was bedeutet Ihnen die Ehe überhaupt?



Sie können uns schon jetzt eine Mail schreiben oder rufen Sie uns an, am 15. Oktober ab 19.00 Uhr.