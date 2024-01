Wo ist Hilfe, wo ist Europa?

Die Flüchtlinge in Ungarn auf dem Weg nach Deutschland. Eine Reportage von Anna Frenyo

Nach einer missverständlichen Meldung aus Deutschland, alle syrischen Flüchtlinge seien willkommen, bricht in Ungarn das Chaos aus: Niemand von ihnen will sich mehr registrieren lassen, wie es das Dublin III Abkommen verlangt. Alle Flüchtlinge wehren sich. Anna Frenyo hat die dramatischen letzten Tage erlebt und berichtet über die zivilen freiwilligen Helfer, die seit zwei Monaten bis an die Grenze ihrer Kräfte versuchen, die Flüchtlinge zu versorgen. Versteht Europa, dass es an der Grenze zu einer humanitären Katastrophe steht?