Hilton Kensington 2:00 a.m.

Durch die Nacht mit George Harrison



Von Wolf Eismann

Ende der 1960er-Jahre erlebt George Harrison eine Zeit des Umbruchs. Seine Frau Pattie trennt sich von ihm und die Beatles gehen getrennte Wege.

In einer einsamen Nacht lernt George in einer Hotelbar eine Frau kennen, zu der er sich seltsam hingezogen fühlt. Ihr gegenüber spricht er Dinge aus, über die er normalerweise lieber nicht spricht: über seinen Liebeskummer und das Gefühl, von den anderen Beatles als Komponist nicht ernst genommen zu werden.

Musiktitel

1. Here comes the sun

Yo-Yo Ma and Friends

CD: Songs of joy and peace

2. Taxman

Tok Tok Tok

CD: Revolution 69

3. If I needed someone

Show of Hands

CD: Witness

4. Isn't it a pity

Roberta Flack

CD: Isn't it a pity

5. Here comes the sun

Here comes the sun

CD: Metamorflores