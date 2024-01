Diskutieren Sie mit!

Moderation: Patrick Batarilo

Gast im Studio: Hanne Huntemann

Späte Partner. Heiraten mit 80!

Welche Erfahrungen haben Sie selbst gemacht? Wo liegen die Hürden?



Gelegentlich bekommt die Redaktion ungewöhnliche Post: In SWR2 Tandem um 10.05 Uhr erzählt eine Hörerin in einem längeren Brief, wie sie, 80jährig, ihren Mann kennenlernte und sich mit ihm, dem alten Kollegen und späteren Freund, schließlich als neuem Partner einließ. Die Hörerin möchte, wie sie schreibt "anderen Senioren Mut machen zu einem Leben in erneuter Zweisamkeit." Das will die Redaktion gerne tun und veröffentlicht den beigelegten Brief, einen Liebesbrief an das Leben.



Studiogast in Hörer Live (19.20 bis 20.00 Uhr) ist Hanne Huntemann





Die Autorin Hanne Huntemann hat in ihrem Buch "Liebe auf den späten Blick" zusammen mit Angela Joschko viele Erfahrungen zusammengetragen, die Ältere mit der späten Liebe gemacht haben. In diesem anregenden Ratgeber schreibt Hanne Huntemann über die Chancen einer späten Partnerschaft, über Wagnisse und Freiheiten, über Toleranz und Respekt. Schwierige Fragen werden besprochen: Bin ich noch attraktiv? Ist Sexualität noch drin? Wie kann ich jemanden kennenlernen und darf ich das noch? Wie geht man mit einer kritischen Haltung der eigenen erwachsenen Kinder um und mit fremden Erwartungen, mit denen ältere Liebespaare konfrontiert werden. Darüber will SWR2 Tandem in Hörer Live sprechen.



Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Meinung und Erfahrung mit, fragen Sie den Studiogast, diskutieren Sie mit. Sie können uns jetzt schon mailen, die Adresse ist tandem@swr.deoder rufen Sie uns ab 19.00 Uhr an unter: 07221-2000.