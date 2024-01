per Mail teilen

Heirat mit 83 - ein Brief



Von Leni Hauger

Eine Hörerin schreibt: "Es würde mich freuen, wenn Sie mit meiner glückhaften Erfahrung etwas anfangen und dadurch anderen Senioren Mut machen könnten zu einem Lebenswandel in erneuter Zweisamkeit."

Das will die Redaktion gerne tun und veröffentlicht den beigelegten Brief – einen Liebesbrief an das Leben.