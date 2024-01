Ich habe nie daran gedacht, ins Ausland zu gehen

Zwei spanische Krankenschwestern auf dem Weg nach Deutschland

Von Lena Töpler

Als Ana und Sandra mit der Ausbildung fertig sind, würden sie am liebsten in ein selbständiges Leben starten, schnell eine Arbeit finden und von zu Hause ausziehen. Doch in Spanien sehen sie kaum Möglichkeiten, ihre Wünsche in die Tat umzusetzen. Als sie von einem deutschen Förderprogramm hören, schöpfen sie wieder Hoffnung. Sie nehmen teil, bekommen einen Sprachkurs bezahlt und werden bei der Stellensuche unterstützt. Aber die beiden jungen Frauen sehen sich auch vor zahlreiche Probleme gestellt: mit der Agentur für Personalvermittlung, mit den deutschen Kollegen und natürlich mit der deutschen Sprache.