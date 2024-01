Siegfried Wagner zum 150. Geburtstag

Von Christa Jost

Komponist, Dirigent, Regisseur, Leiter der Bayreuther Festspiele und Familienvater: hohe Erwartungen lagen auf Siegfried, genannt Fidi, dem einzigen Sohn von Cosima und Richard Wagner. Und das seit seiner Geburt am 6. Juni 1869 in Tribschen bei Luzern. Anlässlich seines 150. Geburtstags porträtiert ihn Museumsdirektor Dr. Sven Friedrich im Gespräch mit Christa Jost - und zwar in Siegfried Wagners Bayreuther Wohnhaus. Dabei geht es auch um die Verflechtungen von Leben, Kunst und Politik in der Wagnerfestspielstadt Bayreuth.



Musikliste:



Richard Wagner:

Siegfried-Idyll (Ausschnitt)

New York Philharmonic

Leitung: Pierre Boulez

Franz Liszt:

Seconda Mazurka di Tirindelli, variata da F. Liszt

Leslie Howard (Klavier)

Siegfried Wagner:

Teufelswalzer aus der Oper "Der Bärenhäuter"

Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz

Leitung: Werner Andreas Albert

Richard Wagner:

Einzug der Götterin Walhall aus der Oper "Das Rheingold"

Kapelle der Staatsoper Berlin

Leitung: Siegfried Wagner

(Historische Aufnahme von 1927)

Siegfried Wagner:

"Lass mich zuerst spielen", Ausschnitt aus dem 1. Akt der Oper "Der Bärenhäuter"

Volker Horn (Hans Kraft)

André Wenhold (Peter Schließer)

Thüringer Symphoniker Saalfeld - Rudolstadt

Chor des Thüringer Landestheaters Rudolstadt

Leitung: Konrad Bach

Siegfried Wagner:

"Wie der Himmel hellen Glanz heut' sendet" aus dem 2. Akt der Oper "Rainulf und Adelasia"

Florian Prey (Der Gesandte)

Frank von Aken (Rainulf))

Die Stuttgarter Choristen

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Werner Andreas Albert

Siegfried Wagner:

"Das Märchen vom dicken fetten Pfannekuchen", Ballade

Dietrich Henschel (Bariton)

Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz

Leitung: Werner Andreas Albert

Siegfried Wagner:

Waldszene aus der Oper "An allem ist Hütchen schuld!"

Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz

Leitung: Werner Andreas Albert

Franz Liszt:

Nuages gris (Trübe Wolken)

Lise de la Salle (Klavier)

Siegfried Wagner:

"Lied der Seherin Sigilgaita" aus der Oper "Rainulf und Adelasia"

Iris Vermillion (Mezzo-Sopran)

WDR Rundfunkchor Köln

WDR Sinfonieorchester Köln

Leitung: Werner Andreas Albert

Richard Wagner:

"Zu neuen Taten" aus dem Vorspiel zum ersten Aufzug der Oper "Götterdämmerung"

Helen Traubel (Brünnhilde)

NBC Orchestra

Leitung: Arturo Toscanini

Siegfried Wagner:

Vorspiel zum 3. Akt der Oper "Der Kobold"

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Werner Andreas Albert