Seidenstraße - Eine musikalische Handelsreise (1)

Xi'an, Kashgar, Samarkand, Bagdad, Antiochia, Venedig - bis heute besitzt die Seidenstraße eine geradezu mythische Aura: Die älteste, legendärste Handelsroute der Geschichte beflügelt unsere Fantasie, sie beschwört Bilder von schwer beladenen Kamelkarawanen und Basaren aus Tausendundeiner Nacht herauf.

Monate, manchmal Jahre waren die Händler zwischen den Kontinenten unterwegs, beförderten ihre kostbare Fracht vom Morgen- ins Abendland und umgekehrt. Sie transportierten Seide, Gewürze, Porzellan und Parfüm, schmuggelten aber auch geistige Güter durch die Lande: Ganze Weltreligionen wurden auf der Seidenstraße weitergereicht, Philosophien, Erfindungen, Ideen - und natürlich Musik. Eine Reise zwischen Sandstürmen und Karawansereien, immer auf der Suche nach den faszinierenden Klängen eines magischen kulturellen Erlebnisraums.

Musiktitel:

Cole Porter:

Silk Stockings

Don Ameche (Gesang)

Original Broadway Cast

Henry Purcell:

The Fairy Queen

Dance for Chinese Man and Woman

Les Nouveaux Caractères

Leitung: Sébastien d'Hérin

Alexander Tscherepnin:

5 Chinese Concert Etudes op. 52

Nr. 1: Shadow Play

Jenny Lin (Klavier)

Traditional:

The Round Sun and Crescent Moon in the Sky

Kronos Quartett

Wu Man (Pipa)

Chinese Traditional:

Mido Mountain

Yo-Yo Ma

Silk Road Ensemble

Carl Maria von Weber:

Turandot

Ouvertüre

City of Birmingham Orchestra

Leitung: Lawrence Foster

Jacques Offenbach:

Ba-ta-clan

Quartett „Maxalla chapallaxa“

Huguette Boulangeot

Raymonde Amade

Rémy Corazza

René Terrasson

Orchestre Jean-François Paillard

Leitung: Marcel Coraud

Lam-Zi Kun:

Solo für Sheng

Lam-Zi Kun

Traditional:

Dunhuang Mogao

Cheng Yu (Pipa)

Capella de Ministrers

Leitung: Carles Magraner

Traditional:

Pferderennen

Liu Tianhua (Erhu)

Hans Bethge / Richard Strauss:

5 Gesänge des Orients op. 77

Liebesgeschenke

Andreas Schmidt (Gesang)

Rudolf Jansen (Klavier)

Xian Xinghai / Hi Long Sheng u.a. (Arr.):

The Yellow River Piano Concerto

Ode to the Yellow River

Lang Lang (Klavier)

China Philharmonic Orchestra

Leitung: Long Yu

Cui Jian:

Yiwu suoyou

Nothing to my name

