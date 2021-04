Unübertroffene Opersängerin



Von Kirsten Liese

Sie selbst bezeichnet sich augenzwinkernd als "Sopranmezzo". Immerhin meisterte Christa Ludwig so anspruchsvolle Sopranpartien wie die Leonore in Beethovens "Fidelio" oder die Färberin in Strauss' "Frau ohne Schatten". Sogar hochdramatische Wagner-Partien wie Isolde und Brünnhilde standen auf der Wunschliste der gebürtigen Berlinerin.

Angesichts einer schweren stimmlichen Krise Mitte der 1960er-Jahre war sie allerdings gut beraten, von solchen Plänen rechtzeitig Abstand zu nehmen und sich auf Paraderollen wie Amneris, Eboli, Fricka und Kundry im Mezzofach zu konzentrieren.

Mit Hosenrollen von Mozart und Strauss, in denen ihre warme, sonore Mittellage wunderbar zum Leuchten kam, begann Mitte der 1950er-Jahre Ludwigs steiler Aufstieg an der Wiener Staatsoper, an die sie Karl Böhm nach ersten Engagements in Darmstadt, Gießen und Frankfurt geholt hatte. Er war neben Herbert von Karajan und Leonard Bernstein ihr wichtigster Dirigent.





Musikliste:

Johannes Brahms:

„Sapphische Ode“

Christa Ludwig, Mezzosopran

Erik Werba (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

„Il core vi dono“, Duett aus der Oper „Cosí fan tutte“

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Giuseppe Taddei (Bariton)

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Karl Böhm

Wolfgang Amadeus Mozart:

“Non so più cosa son cosa faccio”, Arie des Cherubino aus

der Oper “Die Hochzeit des Figaro”

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Karl Böhm

Richard Strauss:

„Mir ist die Ehre widerfahren“, Duett aus der Oper „Der Rosenkavalier“

Teresa Stich-Randall (Sopran)

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Herbert von Karajan

Richard Strauss:

„Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“, Monolog der Marschallin aus der Oper „Der Rosenkavalier“

Christa Ludwig (Sopran)

Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven:

“Abscheulicher, wo eilst du hin- Komm Hoffnung, lass den letzten Stern”, Szene und Arie der Leonore aus der Oper “Fidelio”

Christa Ludwig (Sopran)

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Otto Klemperer

Richard Strauss:

„Schweigt doch ihr Stimmen“, Szene aus der Oper „Die Frau ohne Schatten“

Christa Ludwig (Sopran)

Walter Berry (Bariton)

Margarita Lilowa (Sopran)

Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Herbert von Karajan

Georges Bizet:

„L’amour es tun oiseau rebelle“, Arie aus der Oper „Carmen“

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Lorin Maazel



Giuseppe Verdi:

„Ambizioso spirto tu sei“, Arie aus der Oper „Macbeth“

Christa Ludwig (Sopran)

Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Karl Böhm

Vincenzo Bellini:

„Ah si, fa core, abbracciami“, Duett aus der Oper „Norma“

Maria Callas (Sopran)

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Orchester der Mailänder Scala

Leitung: Tullio Serafin

Richard Wagner:

„Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust“, Szene der Kundry aus

Der Oper „Parsifal“

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Herbert von Karajan

Richard Wagner:

„Mild und leise wie er lächelt“, Liebestod der Isolde aus der Oper

„Tristan und Isolde“

Christa Ludwig (Sopran)

Philharmonia Orchestra London

Leitung: Otto Klemperer

Hugo Wolf:

„Der Mond hat eine schwere Klage erhoben“ und

„Wir haben beide lange Zeit geschwiegen“, Zwei Lieder aus dem

„Italienischen Liederbuch“

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Daniel Barenboim (Klavier)

Franz Schubert:

„Der Lindenbaum“ und „Der Leiermann“, Zwei Lieder aus

dem Zyklus „Die Winterreise“

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Charles Spencer (Klavier)

Gustav Mahler:

„Ich bin der Welt abhanden gekommen“

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Charles Spencer (Klavier)

Richard Strauss:

„Ich habe keine guten Nächte“, Ausschnitt aus der Oper

„Elektra“

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Hildegard Behrens (Sopran)

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Richard Strauss:

„Allerseelen“

Christa Ludwig (Mezzosopran)

Gerald Moore (Klavier)