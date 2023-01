Wenn der Vater ein Gauner ist – Eine Familie flüchtet vor Interpol quer durch Europa

per Mail teilen

Mit Arno Frank spricht Petra Mallwitz

Der Vater ist ein Betrüger, aber das versteht Arno Frank als Kind nicht. Zumindest nicht, als der Vater noch in der Pfalz als Gebrauchtwagenhändler arbeitet. Als die Familie - Vater, Mutter, drei Kinder und zwei Hunde - in eine Villa mit Swimmingpool an der Côte d'Azur ziehen, beginnt Arno Frank, das älteste Kind, langsam zu ahnen, dass hier etwas nicht stimmen kann und die schöne Traumblase platzen wird.

Arno Frank hat aus der Geschichte seiner Kindheit einen Roman geschrieben. Wie er heute auf das Geschehen und das Verhalten des Vaters blickt - darüber spricht er mit Petra Mallwitz. Eine Collage aus Lesung und Gespräch.