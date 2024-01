Diskutieren Sie mit!

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Rudolf Linßen

Thema: Wie und wozu entrümpeln?

Wie viel Besitz und Ordnung brauchen Sie?

Vom täglichen Kampf um ein aufgeräumtes Leben erzählt am Vormittag Autor Ralph Gerstenberg. In seiner Jugend galten daheim die Ordnungsgrundsätze seines Vaters, während seine Kameraden in ihren Zimmern lümmeln konnten. Die Ordnung der Dinge und das Thema Aufräumen ließen ihn nicht wieder los. Und prompt wurden die Differenzen im Ordnungsempfinden auch Thema in seiner Ehe.



Studiogast in Hörer live (19.20 bis 20.00 Uhr) ist Entrümpelungsberaterin Gabi Rimmele, Berlin



Ordnung bedeutet für jeden etwas anderes, aber die meisten Menschen möchten sich vom Zuviel befreien, loslassen, was zur Last wird, um wieder Raum zu gewinnen und Luft. Gabi Rimmele berät Menschen dies anzugehen. Sie ist freiberufliche Supervisorin, Coach und Entrümpelungsberaterin in Berlin und hat viele Menschen mit ihrem Tauschmobil erreicht, einer Plattform für alle, die sich von Altem befreien, und auf der Suche nach kostenlosen gebrauchten Gegenständen des Alltags sind. Gabi Rimmele fragt: Was brauchen Sie, um gut zu leben? Und will dabei helfen, Raum für sich selbst zu schaffen.



Darüber will SWR2 Tandem in Hörer Live sprechen.



Rufen Sie uns an, teilen Sie uns Ihre Meinung und Erfahrung mit, fragen Sie Gabi Rimmele, diskutieren Sie mit. Sie können uns jetzt schon mailen, die Adresse ist tandem@swr.deoder rufen Sie uns ab 19.00 Uhr an unter: 07221-2000.